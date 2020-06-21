В Україні різко знизилися ціни на лохину



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Лохина в Україні коштує в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року

Сезон продажу ягоди починається з двотижневою затримкою

Незважаючи на те що ціни на ягоди та фрукти в Україні злетіли до історичних рекордів, аномально висока вартість перших партій лохини почала знижуватися буквально на самому початку сезону. Про це повідомили аналітики проекту «АПК-інформ: овочі та фрукти».

«Ще минулого тижня українські садівники пропонували до продажу перші партії лохини закритого ґрунту за ціною 400-450 грн/кг (14,96-16,83 дол./кг). На цей момент виробники пропонують до продажу місцеву лохину не дорожче 300 400 грн/кг (11,22-14,96 дол./кг)», – відзначають аналітики.

Отже, тільки за минулі вихідні ціна на українську лохину впала в середньому на 25%.

«Лохина відкритого грунту на українському ринку з’явиться не раніше, ніж на початку липня, що на два тижні пізніше, ніж у 2019 році. Затримка сезону ягід відкритого ґрунту пояснюється хвилею весняних заморозків, а також затяжними дощами в основних регіонах виробництва, що не сприяє швидкому дозріванню даної культури», – пояснили експерти.

При цьому поки що лохина в Україні коштує в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Але українські садівники практично не сумніваються в тому, що ця ягода знову буде знижуватися в ціні, особливо коли на ринок масово вийдуть виробники лохини відкритого ґрунту.

Як зазначали раніше в Українській плодоовочевій асоціації (УПОА), зниження врожайності лохини, швидше за все, буде компенсоване зростанням площ під нею.

«Загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижчими, ніж роком раніше», – заявляли в УПОА.

Нагадаємо, перша літня ягода – полуниця – в цьому році піднесла неприємний сюрприз. Вже друга половина червня, зазвичай в цей час самий розпал полуничного сезону. Але ціни на ягоду досі не падають. У минулому році був неврожай ягоди, а в цьому її менше ще в три рази.

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