Чому полуниця така дорога цього року: пояснення експертів



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В Україні набирає обертів продаж полуниці

Високі ціни цього сезону обумовлені поганими погодними умовами

На українських ринках і в супермаркетах з’явилося багато полуниці. І її вартість стала суттєво падати – за тиждень на 30%, а подекуди й на 50%. Ще в середині травня ягоди коштували 120-160 гривень, тепер 60-90.

Цієї весни через несприятливі погодні умови врожай почали збирати приблизно на тиждень пізніше. Тож довгий час на прилавках була лише дорога теплична полуниця. А зараз з’явилася грунтова – тому ціни полетіли вниз. Ближче до піку сезону (середина червня) вони ще знизяться (у деяких регіонах – удвічі). Але потім зупиняться і будуть помітно вищими, ніж у попередні роки.

Високі ціни цього сезону обумовлені поганими погодними умовами. Рання ягода постраждала через заморозки, а тепер проблеми через холод, дощі й брак сонця. Особливо несприятлива погода в південних регіонах і на Закарпатті.

«Урожай ранніх ягід є одним з найгірших за останні 5 років, – сказала в коментарі Агробізнесу Тетяна Гетьман, аналітик найбільшого у Західній Україні гуртового ринку «Шувар». – Ми це бачимо по динаміці пропозиції та цін на майданчику нашого ринку. Тому особливістю цього сезону буде рекордно висока ціна на всю ранню ягоду».

Низький урожай полуниці прогнозує і голова Союзу українського селянства Іван Томич.

«Урожай ранніх ягід не дуже хороший. І через обмежену пропозицію ціни високі, – сказав Томич у інтерв’ю Голос.UA. – Не порадують і пізні сорти – на них теж вплинули погодні умови. Тож низьких цін на полуниці в цьому сезоні не буде».

Але є позитивний момент. Цьогоріч, не зважаючи на високу вартість, українська полуниця швидко витіснила з ринку імпортну – зокрема, грецьку та іспанську.

Джерело: 24 канал