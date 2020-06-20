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    Події в Україні

    У Кривому Розі горів центральний ринок

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    <p>Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає</p> - У Кривому Розі горів центральний ринок

    Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає

    Фото Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Вогнем знищено 22 павільйони

    У п’ятницю о 22:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території Центрального ринку розташованого на вулиці Серафімовича Довгинцівського району міста Кривий Ріг. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    За викликом негайно направлено чергові відділення 11-ої, 14-ої та 26-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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    У Кривому Розі горів центральний ринок
    У Кривому Розі горів центральний ринок
    У Кривому Розі горів центральний ринок
    У Кривому Розі горів центральний ринок
    Фото Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогнем охоплені металеві павільйона з продовольчими товарами різного призначення всередині на території споживчої кооперації «Центральний ринок» міста Кривого Рогу. Вогнем знищено 22 торговельні павільйони з продуктами торгівлі всередині. Загальна площа пожежі склала 240 м.кв.

    Пожежу локалізовано о 23:44 та ліквідовано о 00:40.

    Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

    До ліквідації пожежі було залучено 14 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Нагадаємо, 14 червня у Кам’янському на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа у багатоквартирному житловому будинку. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в області.

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