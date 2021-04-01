В Україні запрацює японська міжнародна платіжна система

JCB Payment System стала п’ятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою

Японська міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System виходить на український ринок. Національний банк України узгодив умови та порядок її діяльності в Україні. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи.

JCB Payment System стала п’ятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карток.

Нацбанк зазначив, що прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню тісніших відносин між Україною та Японією.

Перелік усіх платіжних систем, відомості про яких унесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, розміщений тут.

Раніше Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.

До слова, за 2020 рік у межах України здійснено грошових переказів на 255,2 млрд грн або $9,49 млрд у еквіваленті.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей. У 2020 році неформальними каналами в Україну було переведено $4,714 млрд, що на $1,167 млрд менше ніж за аналогічний період торік ($5,881 млрд).