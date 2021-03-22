НБУ запустив сторінку про системно важливі банки

– це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи

Системно важливий банк – це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи

На новій сторінці розміщена детальна інформація про системно важливі банки

Національний банк презентував нову сторінку офіційного вебсайту, присвячену системно важливим банкам.

«Національний банк з метою підвищення прозорості банківського сектору відкриває сторінку «Системно важливі банки» на своєму офіційному Інтернет-представництві в розділі «Нагляд. Банківський нагляд», – повідомляє регулятор.

На новій сторінці розміщена детальна інформація про ці банки, зокрема:

• визначення терміну системно важливого банку (далі – СВБ);

• обґрунтування підвищеної уваги регулятора до СВБ;

• перелік посилених вимог до системно важливих установ;

• методологія та етапи визначення СВБ;

• актуальний перелік системно важливих банків та хронологія змін;

• інфографіка частки СВБ на банківському ринку;

• корисні посилання на нормативні документи тощо.

Раніше НБУ оновив перелік системно важливих банків, до якого увійшли 13 фінустанов. За рік їх кількість зменшилася на 1 – цьогоріч із переліку випав Кредобанк.

Торік у березні цей перелік налічував 14 банків. Після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом 12 місяців.

У березні поточного року Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем.

Також відомо, що Нацбанк перевірятиме фінансові установи за новим ризик-підходом.