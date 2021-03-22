НБУ запустив сторінку про системно важливі банки
На новій сторінці розміщена детальна інформація про системно важливі банки
Національний банк презентував нову сторінку офіційного вебсайту, присвячену системно важливим банкам.
«Національний банк з метою підвищення прозорості банківського сектору відкриває сторінку «Системно важливі банки» на своєму офіційному Інтернет-представництві в розділі «Нагляд. Банківський нагляд», – повідомляє регулятор.
На новій сторінці розміщена детальна інформація про ці банки, зокрема:
• визначення терміну системно важливого банку (далі – СВБ);
• обґрунтування підвищеної уваги регулятора до СВБ;
• перелік посилених вимог до системно важливих установ;
• методологія та етапи визначення СВБ;
• актуальний перелік системно важливих банків та хронологія змін;
• інфографіка частки СВБ на банківському ринку;
• корисні посилання на нормативні документи тощо.
Раніше НБУ оновив перелік системно важливих банків, до якого увійшли 13 фінустанов. За рік їх кількість зменшилася на 1 – цьогоріч із переліку випав Кредобанк.
Торік у березні цей перелік налічував 14 банків. Після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом 12 місяців.
У березні поточного року Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем.
Також відомо, що Нацбанк перевірятиме фінансові установи за новим ризик-підходом.