  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    НБУ запустив сторінку про системно важливі банки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Системно важливий банк&nbsp;&ndash; це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи - НБУ запустив сторінку про системно важливі банки
    Системно важливий банк – це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи
    Фото з відкритих джерел

    На новій сторінці розміщена детальна інформація про системно важливі банки

    Національний банк презентував нову сторінку офіційного вебсайту, присвячену системно важливим банкам.

    «Національний банк з метою підвищення прозорості банківського сектору відкриває сторінку «Системно важливі банки» на своєму офіційному Інтернет-представництві в розділі «Нагляд. Банківський нагляд», – повідомляє регулятор.

    На новій сторінці розміщена детальна інформація про ці банки, зокрема:

    • визначення терміну системно важливого банку (далі – СВБ);
    • обґрунтування підвищеної уваги регулятора до СВБ;
    • перелік посилених вимог до системно важливих установ;
    • методологія та етапи визначення СВБ;
    • актуальний перелік системно важливих банків та хронологія змін;
    • інфографіка частки СВБ на банківському ринку;
    • корисні посилання на нормативні документи тощо.

    Раніше НБУ оновив перелік системно важливих банків, до якого увійшли 13 фінустанов. За рік їх кількість зменшилася на 1 – цьогоріч із переліку випав Кредобанк.

    Торік у березні цей перелік налічував 14 банків. Після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом 12 місяців.

    У березні поточного року Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем.

    Також відомо, що Нацбанк перевірятиме фінансові установи за новим ризик-підходом.

    Теги: Національний банк економіка банки документи фінанси НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies