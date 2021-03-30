НБУ працює над посиленням інституційної незалежності регулятора – Кирило Шевченко

Наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про вдосконалення корпоративного управління у банках, погоджений з експертами МВФ

Команда Національного банку України працює над посиленням інституційної незалежності регулятора. Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко у Фейсбуці.

«Цілком поділяю позицію пана Джорджа Кента, представника Державного департаменту США про те, що будь-який закон, що ставить під загрозу незалежність НБУ, не допомагає Україні. Команда Національного банку послідовно працює над посиленням інституційної незалежності регулятора, покращенням корпоративного управління в держбанках і зниженням частки поганих кредитів в банківській системі», – написав Шевченко.

Очільник НБУ зазначив, що у межах цього курсу Національний банк України послідовно впроваджує на законодавчому рівні найкращі світові практики функціонування банківської системи.

Шевченко зауважив, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про вдосконалення корпоративного управління у банках, погоджений з експертами Міжнародного валютного фонду. Метою даного документа є підвищення відповідальності органів управління банків за ухвалені рішення, забезпечення прозорості та стабільності діяльності як окремих банків, так і банківської системи загалом. Документ удосконалює та підвищує ефективність системи внутрішнього контролю в українських банках, зокрема в частині управління ризиками.

За його словами, також доопрацьовуються з урахуванням кращого досвіду міжнародних партнерів зміни до Закону України «Про Національний банк України», спрямовані насамперед на вдосконалення взаємодії між радою та правлінням НБУ, що має підвищити інституційну стійкість і незалежність Національного банку України.

Окрім цього, НБУ ініціював створення в Україні спеціалізованого фінансового суду, який дозволить банкам ефективніше врегульовувати питання непрацюючих кредитів та загалом позитивно вплине на інвестиційне середовище.

«Національний банк був і залишається технократичним інститутом, що неухильно дотримується своєї місії – забезпечення фінансової та цінової стабільності заради сприяння економічному розвитку України», – наголосив Шевченко.

Раніше представник Держдепу Джордж Кент нагадав Зеленському про реформи. Кент заявив, що США є, щоб підтримати як партнер. «Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам – чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін», – підкреслив заступник помічника Держекретаря США.