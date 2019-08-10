В Україні зменшились обсяги реалізації вина



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Наразі залишилося багато минулорічних запасів виноматеріалів на підприємствах

Цього року особливих проблем з урожаєм технічного винограду не було, але зменшилася реалізація виноматеріалів. Про це УНН розповів голова громадської спілки «Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України» Володимир Печко.

«Ранній виноград по Україні в принципі не постраждав, особливих проблем не було. Очікується близько 7-8 тонн технічного винограду з гектару», — сказав Печко.

Також, за його словами, зменшилася реалізація виноматеріалів та вин.

«Наразі залишилося багато минулорічних запасів виноматеріалів на підприємствах», — додав він.

Нагадаємо, Гройсман доручив підтримати українських виноробів.