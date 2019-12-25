В Україні знизився рівень безробіття, – Милованов



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Міністр переконаний, що зниження безробіття спричинене продовженням високої економічної активності

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що в ІІІ кварталі цього року безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшилось до 7,3% проти 8% в ІІІ кварталі минулого року, а в працездатному віці – до 7,6%.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

«Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (у порівнянні з 8,0% в ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці – до 7,6%», – зазначив міністр.

За його словами, кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно).

Водночас, зазначив Милованов, кількість зайнятого населення віком 15-70 років у ІІІ кварталі 2019 року зросла до 16,91 млн осіб та населення працездатного віку до 16,21 млн. осіб (рівень зайнятості склав 59,3% до населення відповідної вікової групи та 69,0% відповідно).

Міністр переконаний, що зростання зайнятості та зниження безробіття спричинене «насамперед, продовженням високої економічної активності».

Крім цього, стверджує він, на обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата в ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці у ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р).

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