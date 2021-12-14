В Україні з’явилася в обігу новорічна монета (фото)

Монета присвячена символу 2022 року за східним календарем

На аверсі монети по колу зображено 12 символів східного календаря

На початку грудня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра» номіналом 5 грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета присвячена символу 2022 року за східним календарем. Майстри виготовили монету з нейзильберу, вона випущена тиражем 50 тис. екземплярів.

фото НБУ

На аверсі монети по колу зображено 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра. На реверсі монети зображено тигра, якого оточують символи чотирьох пір року: сніжинки, квіти, плоди та гілки.

Нагадаємо, Національний банк з 1 грудня 2021 року ввів в обіг пам’ятні монети: «Збройні сили України», «Сухопутні війська Збройних сил України» та «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)».

Як раніше повідомлялося, монети номіналом в 1 та 2 гривні змінять дизайн.