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    Економіка та фінанси

    В Україні з’явилася в обігу новорічна монета (фото)

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    Монета присвячена символу 2022 року за східним календарем - В Україні з’явилася в обігу новорічна монета (фото)
    Монета присвячена символу 2022 року за східним календарем
    фото з відкритих джерел

    На аверсі монети по колу зображено 12 символів східного календаря

    На початку грудня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра» номіналом 5 грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Монета присвячена символу 2022 року за східним календарем. Майстри виготовили монету з нейзильберу, вона випущена тиражем 50 тис. екземплярів.

    фото НБУ

    фото НБУ

    На аверсі монети по колу зображено 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра. На реверсі монети зображено тигра, якого оточують символи чотирьох пір року: сніжинки, квіти, плоди та гілки.

    Нагадаємо, Національний банк з 1 грудня 2021 року ввів в обіг пам’ятні монети: «Збройні сили України», «Сухопутні війська Збройних сил України» та «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)».

    Як раніше повідомлялося, монети номіналом в 1 та 2 гривні змінять дизайн.

    Теги: Національний банк банк монета НБУ
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    В Україні з’явилася в обігу новорічна монета (фото)