НБУ пояснив, як в Україні змінилися ціни у листопаді

За оцінками НБУ пік зростання споживчих цін пройдено у вересні

В Україні споживча інфляція у листопаді сповільнилася до 10,3% проти 10,9% річних у жовтні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%, повідомляє «Фінансовий клуб».

У листопаді фактична споживча інфляція очікувано продовжувала сповільнюватися, але залишалася вищою за прогноз НБУ, опублікований в жовтневому інфляційному звіті.

Це зумовлювалося вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів і сировини, збільшенням інших виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Базова інфляція в листопаді незначно пришвидшилася (до 7,7% р/р із 7,6% р/р у жовтні)

Згідно із опублікованими даними, на 13,3% р/р подорожчали оброблені продовольчі товари. Зокрема, зросли ціни на макаронні вироби й хлібопекарську продукцію, а також на молочні та м'ясні продукти. Проте триває зниження темпів зростання цін на соняшникову олію завдяки надходженню на ринок продукції нового врожаю та через збільшення бази порівняння.

Водночас продовжилися прискорюватися темпи зростання вартості послуг – до 10,1% р/р. Дорожчали послуги кінотеатрів, спортзалів, готелів, хімчисток та закладів громадського харчування. Пояснюється це збільшенням виробничих витрат бізнесу та карантинними обмеженнями.

Надалі зростала вартість послуг лікарень на тлі підвищеного попиту у зв'язку з новою хвилею Covid-19. Зросло в ціні страхування автомобілів і послуги туроператорів.

Рівень зростання цін на непродовольчі товари залишився, як і попереднього місяця – 1,5% р/р. Так, подорожчав домашній текстиль і побутова техніка, але надалі знижувалися ціни на одяг і взуття та автомобілі.

Стрімко сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування – до 12,8% р/р. Через розширення пропозиції сповільнилися темпи зростання цін на фрукти та овочі. Зокрема, подешевшали яблука та цитрусові, помідори. Продовжували знижуватися й темпи зростання цін на цукор та яйця.

Але прискорювалося подорожчання молока й м'яса, з огляду на складну ситуацію в тваринництві та зростання витрат, зокрема на корми та енергію.

Нижчими темпами зростали й адміністративно регульовані ціни – на 13,7% р/р. Сповільнилося зростання вартості природного газу та опалення. Знизилися й темпи зростання цін на тютюнову продукцію. Водночас продовжував помірно дорожчати алкоголь.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що споживча інфляція пішла на спад.