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    Українська «дочка» Сбербанку змінила назву

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    Сбербанк в Україні змінив назву на Міжнародний резервний банк - Українська «дочка» Сбербанку змінила назву
    Сбербанк в Україні змінив назву на Міжнародний резервний банк
    фото: chernivtsy.eu

    «МР Банк» виступить правонаступником Сбербанку

    Український однойменний дочірній банк російського Сбербанку остаточно змінив назву на АТ «Міжнародний резервний банк». Про це свідчать дані Opendatabot та повідомлення на сайті банку.

    Відомо, що зміна назви відбулася 10 грудня 2021 року.

    Зазначається, що «МР Банк» виступить правонаступником Сбербанку. АТ Сбербанк засновано 2001 року, а його єдиний власник – ПАТ Сбербанк Росії.

    У листопаді суд дав українській «дочці» Сбербанку відстрочку на зміну назви.

    Раніше повідомлялося, що через рішення суду Сбербанк Росії в Україні буде називатися «Міжнародний резервний банк». Скорочена назва – АТ «МР Банк».

    Як відомо, у серпні Верховний суд зобов'язав «дочку» російського Сбербанку змінити назву. Позивачем у цій справі є український державний Ощадбанк, який відстояв за собою право на торговельну марку Сбербанк на території України.

    Справу ще у 2016 році ініціював державний Ощадбанк. Рішення Верховного суду захистило права банку на торговельну марку «Сбербанк» на території України.

    Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Тривалість розгляду справи зумовлена її складністю та активним протистоянням АТ Сбербанк, казали в Ощадбанку.

    В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії в розпал російської агресії на Донбасі вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї «дочки».

    Теги: банк Україна фінанси Сбербанк Росії
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    Українська «дочка» Сбербанку змінила назву