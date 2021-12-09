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    В Україні зміниться вигляд монет 1 та 2 гривні

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    &laquo;Копійки&raquo; номіналом 1 та 2 гривні стануть зручнішими - В Україні зміниться вигляд монет 1 та 2 гривні
    «Копійки» номіналом 1 та 2 гривні стануть зручнішими
    Фото з відкритих джерел

    Незабаром в Україні з'являться монети номіналом у 1 та 2 гривні з оновленим дизайном

    Національний банк України отримує багато скарг від громадян щодо того, що обидві монети важко відрізнити одна від одної. Саме тому їхній вигляд змінять. Про це інформує biz.today.

    Щоб зробити одно- та двогривневі монети зручнішими у використанні, зокрема, для людей з вадами зору та літнім людям, у НБУ погодилися попрацювати над новим оформленням монет.

    Як відомо, 1 грудня Нацбанк запустив в обіг три нові монети номіналом п'ять та десять гривень. Грошові знаки мають унікальний дизайн, присвячений пам'яткам Львова та Збройним Силам України.

    П’ятигривнева монета з нейзильберу присвячена пам'яткам Львова та випущена тиражем 35 тис. штук.

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    У грудні Нацбанк запустив в обіг нові монети Фото: НБУ
    У грудні Нацбанк запустив в обіг нові монети Фото: НБУ

    10-гривнева монета присвячена ЗСУ, які стали на захист суверенітету країни. Грошовий знак виготовлений із цинкового сплаву з нікелевим покриттям, його тираж 1 млн штук.

    До Нового року планується запустити в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра» номіналом п’ять гривень. Її випустять тиражем у 20 тис. штук.

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    Теги: Національний банк ЗСУ банк монета НБУ
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    В Україні зміниться вигляд монет 1 та 2 гривні