В «Укрзалізниці» дефіцит локомотивів: вирішити проблему можна лише закупівлями – ЗМІ

Проблеми із тягою Укрзалізниці мають витоки не в кількості наявних тепловозів та електровозів, а у їхньому технічному стані, адже вони роками не ремонтувалися, пояснюють журналісти

Журналісти з’ясували: серйозні проблеми з затримками руху виникають внаслідок дефіциту тепловозів

Із настанням восени сезону масових перевезень, поїзна ситуація значно в Україні погіршилася: кількість покинутих та затриманих поїздів збільшилася до кількох сотень, а, швидкість доставки вантажів впала до історичних мінімумів. Оборот вагона, який ще влітку складав в середньому 8 діб, нині значно виріс. За словами багатьох учасників ринку, він сягає 20 діб. Основна проблема – дефіцит локомотивів, і ситуацію необхідно змінити якомога швидше. Про це йдеться у аналітичному матеріалі Rail.insider.

«Одною з головних причин такого стану справ в Укрзалізниці називають ремонти колії, які не проводилися раніше через брак закупівель. Паралельно із тим, як руховики, так і комерсанти державної компанії-перевізника під час нарад говорять про проблеми із локомотивною тягою на тих чи інших напрямках», – підкреслює видання.

Журналісти з’ясували: серйозні проблеми з затримками руху виникають внаслідок дефіциту тепловозів, якій підсилюється при їх виході із ладу через пожежі та інші інциденти, передавання під пасажирські перевезення тощо. Через це цілі виробництва в Україні були змушені були закриватися через брак вагонів, які мала їм поставити «Укрзалізниці».

Значні збитки несуть також сільгоспвиробники, пише видання. Так, за словами голови Асоціації платників податків в Тернопільській області Івана Іскерського, через неможливість вивезення вартість зерна впала на 800–1000 грн/т.

«Уявіть, що в області буде не продано близько 2 млн т. Отже можна порахувати, які збитки несуть сільгоспвиробники», – наголосив він.

Проблеми із тягою Укрзалізниці мають витоки не в кількості наявних тепловозів та електровозів, а у їхньому технічному стані, адже вони роками не ремонтувалися, пояснюють журналісти.

«Попри досить велику кількість локомотивів у загальному парку, придатні до роботи тільки близько половини. І ті, як говорять вантажовідправники, не завжди здатні тягнути состави тієї маси, яка вказана в їх паспортних даних. Найгірша ситуація з тепловозним парком: він не мав потрібного обслуговування та ремонтів через складнощі з закупівлями та постачанням великої номенклатури запчастин», – підкреслює видання.

Така ситуація призводить до резонансних пожеж на тепловозах. Причому зараз повідомлення про такі аварії надходять по кілька на тиждень: тепловози загоряються під час руху, блокують рух інших потягів, а часто локомотивним бригадам не вдається впоратися самотужки і доводиться викликати пожежних.

Для того, щоб змінити ситуацію, необхідно закупити нові тепловози, акцентує увагу видання, а також – нарешті запустити пілотний проект щодо допуску на колії приватної тяги. Ці питання потрібно вирішити якомога швидше, адже ситуація в «Укрзалізниці» погіршується кожного дня.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав: головна проблема «Укрзалізниці» – це відсутність локомотивів, і саме їх компанія має закупити у першу чергу замість того, аби списувати цілком робочі вантажні вагони і вкладати десятки мільярдів гривен у закупівлю нових. Адже, якщо не створити парк локомотивів, навіть нові вагони залишаться складами на колесах, які нікуди не їдуть.