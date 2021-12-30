«Укрзалізниця» запускає двоповерховий електропоїзд: маршрут та графік

«Укрзалізниця» відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ — Львів

Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45

У четвер, 30 грудня, «Укрзалізниця» відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом 747 Київ – Львів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45.

На шляху потяг зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Додамо, що це 6-вагонний електропоїзд чеського виробництва Skoda 2012 року випуску.

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

До слова, «Укрзалізниця» у зв’язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята.