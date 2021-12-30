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    «Укрзалізниця» запускає двоповерховий електропоїзд: маршрут та графік

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ &mdash; Львів - «Укрзалізниця» запускає двоповерховий електропоїзд: маршрут та графік
    «Укрзалізниця» відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ — Львів
    фото з відкритих джерел

    Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45

    У четвер, 30 грудня, «Укрзалізниця» відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом 747 Київ – Львів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

    Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45.

    На шляху потяг зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

    Додамо, що це 6-вагонний електропоїзд чеського виробництва Skoda 2012 року випуску.

    Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

    До слова, «Укрзалізниця» у зв’язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята.

    Теги: Київ Укрзалізниця Львів Тернопіль перевезення Skoda
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    «Укрзалізниця» запускає двоповерховий електропоїзд: маршрут та графік