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    Лещенко повертається до «Укрзалізниці»

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    Сергій Лещенко&nbsp;в &laquo;Укрзалізниці&raquo; мав боротися з корупцією - Лещенко повертається до «Укрзалізниці»
    Сергій Лещенко в «Укрзалізниці» мав боротися з корупцією
    фото: glavcom.ua

    У вересні уряд не продовжив контракт з Сергієм Лещенком

    Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради «Укрзалізниці», повернувши крісло екснардепу Сергію Лещенку, проти якого виступали в Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. Про це повідомили центр Ukraine Rail Monitoring і депутат Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.

    Незалежними членами наглядової ради стануть Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновський і Гепард Хафер, а від держави до наглядової ради пройшли Сергій Лещенко, Давід Ломджарія та С. В. Москаленко.

    Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

    У жовтні журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

    Додамо, що Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною ексчлена Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступила у столиці країни-агресора Москві.

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    Теги: Сергій Лещенко Укрзалізниця уряд
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    Лещенко повертається до «Укрзалізниці»