Лещенко повертається до «Укрзалізниці»

У вересні уряд не продовжив контракт з Сергієм Лещенком

Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради «Укрзалізниці», повернувши крісло екснардепу Сергію Лещенку, проти якого виступали в Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. Про це повідомили центр Ukraine Rail Monitoring і депутат Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.

Незалежними членами наглядової ради стануть Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновський і Гепард Хафер, а від держави до наглядової ради пройшли Сергій Лещенко, Давід Ломджарія та С. В. Москаленко.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

У жовтні журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

Додамо, що Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною ексчлена Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступила у столиці країни-агресора Москві.

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