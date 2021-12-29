До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)

У будні пасажиропотік на маршруті Васильків-2–Київ досягатиме відмітки 5–7 тисяч пасажирів на добу

АТ «Укрзалізниця» завершило реконструкцію дільниці Васильків–Васильків-2. Із 29 грудня приміські поїзди будуть курсувати з Києва безпосередньо до центру міста Васильків. Зазначений маршрут – частина проєкту Kyiv City Express. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«11 кілометрів – саме стільки залізничних колій потрібно було електрифікувати та відремонтувати для того, щоб з’єднати столицю з одним із ключових міст у багатомільйонній київській агломерації. Ми розпочали втілювати цей проєкт влітку – у максимально короткі терміни налагодили усі необхідні процеси – і вже сьогодні жителі Василькова нарешті отримали комфортну альтернативу автомобільному транспорту. Ми очікуємо, що у будні пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5–7 тисяч пасажирів на добу», – сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що Київщині потрібні такі проекти, як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога. Вони допоможуть розвантажити Київ від найбільших в Європі заторів.

Останній залізничний інфраструктурний проєкт, який було реалізовано для пасажирів, – експрес до «Борисполя».

Загалом у рамках реконструкції дільниці Васильків–Васильків-2 було встановлено 258 опор та електрифіковано 11 км колій, модернізовано 4 залізничні переїзди, капітально відремонтовано понад 10 км колій, укладено майже 9 км плітей безстикової колії та розчищено смугу відведення від дерев та іншої рослинності. Також на дільниці впроваджено сучасну мікропроцесорну систему стрілок та сигналів.

Крім того, у рамках реалізації проєкту збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків. Нова пасажирська платформа розташована безпосередньо в центрі міста, відтепер саме сюди курсуватимуть усі приміські поїзди з Києва. Нова платформа має систему звукового оповіщення пасажирів, встановлено систему відеоспостереження та інформаційні табло.

Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2–Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.

Розклад руху поїздів

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До слова, «Укрзалізниця» у зв’язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята.