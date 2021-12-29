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    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)

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    У рамках реалізації проєкту збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків - До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    У рамках реалізації проєкту збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків
    фото: Укрзалізниця

    У будні пасажиропотік на маршруті Васильків-2–Київ досягатиме відмітки 5–7 тисяч пасажирів на добу

    АТ «Укрзалізниця» завершило реконструкцію дільниці Васильків–Васильків-2. Із 29 грудня приміські поїзди будуть курсувати з Києва безпосередньо до центру міста Васильків. Зазначений маршрут – частина проєкту Kyiv City Express. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «11 кілометрів – саме стільки залізничних колій потрібно було електрифікувати та відремонтувати для того, щоб з’єднати столицю з одним із ключових міст у багатомільйонній київській агломерації. Ми розпочали втілювати цей проєкт влітку – у максимально короткі терміни налагодили усі необхідні процеси – і вже сьогодні жителі Василькова нарешті отримали комфортну альтернативу автомобільному транспорту. Ми очікуємо, що у будні пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5–7 тисяч пасажирів на добу», – сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

    Він зазначив, що Київщині потрібні такі проекти, як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога. Вони допоможуть розвантажити Київ від найбільших в Європі заторів.

    Останній залізничний інфраструктурний проєкт, який було реалізовано для пасажирів, – експрес до «Борисполя».

    Загалом у рамках реконструкції дільниці Васильків–Васильків-2 було встановлено 258 опор та електрифіковано 11 км колій, модернізовано 4 залізничні переїзди, капітально відремонтовано понад 10 км колій, укладено майже 9 км плітей безстикової колії та розчищено смугу відведення від дерев та іншої рослинності. Також на дільниці впроваджено сучасну мікропроцесорну систему стрілок та сигналів.

    Крім того, у рамках реалізації проєкту збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків. Нова пасажирська платформа розташована безпосередньо в центрі міста, відтепер саме сюди курсуватимуть усі приміські поїзди з Києва. Нова платформа має систему звукового оповіщення пасажирів, встановлено систему відеоспостереження та інформаційні табло.

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    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)
    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)

    Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2–Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.

    Розклад руху поїздів

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    До слова, «Укрзалізниця» у зв’язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Київщина
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    До Василькова за 37 хвилин. Почав курсувати перший Kyiv City Express (розклад)