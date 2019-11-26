В Укрзалізниці за останні два роки зекономили 600 млн грн



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Протягом 2018 року та 9 місяців 2019 року працівники департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці взяли участь у 1609 перевірках - голова правління Укрзалізниці

У компанії змінюють систему закупівель, організацію вантажних перевезень, інші ризиковані з точки зору корупції види діяльності, - Кравцов

В Укрзалізниці у 2018 році та за 9 місяців 2019 року департамент економічної та інформаційної безпеки виявив та попередив правопорушень на понад 600 млн грн.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За словами керівника компанії, протягом 2018 року та 9 місяців 2019 року працівники департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці взяли участь у 1609 перевірках.

«Матеріали 243 перевірок направлено до правоохоронних органів, по 147 зареєстровані кримінальні провадження. У рамках відкритих кримінальних проваджень 37 особам вручені підозри, 15 осіб засуджено. Крім того, за направленими до правоохоронців матеріалами 17 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень — декларування, конфлікт інтересів», - поінформував керівник Укрзалізниці.

Кравцов зазначив, що наразі у компанії змінюють систему закупівель, організацію вантажних перевезень, інші ризиковані з точки зору корупції види діяльності.

Крім того, за результатами перевірок до відповідальності притягнуто 1552 порушників, зокрема, їм оголошено догани, звільнено з роботи, переведено на іншу посаду тощо.

Нагадаємо, серед найбільш резонансних виявлених порушень такі: завищення вартості закупівлі послуг з ремонту дефектоскопного обладнання — збитки понад 17 млн грн; незаконна майнінгова ферма криптовалюти (біткоїнів), що працювала на електроенергії Укрзалізниці, — збитки 1 млн грн; неправомірне нарахування премій працівникам вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» — збитки понад 50 млн грн; завищена вартість анкерів – збитки понад 60 млн грн.