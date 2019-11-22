Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів на зимові свята



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Загалом до новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів далекого сполучення

Також п’яти потягам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень

Укрзалізниця на новорічні та різдвяні свята вже призначила 7 додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень. Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зокрема, поїзд № 181/182 Київ — Львів вирушатиме зі Львова 21, 22, 25, 26 грудня о 12:18 та прибуватиме до Києва о 00:02. Зворотно з Києва відправлення о 00:55 22, 23, 26, 27 грудня, прибуття до Львова о 10:36.

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд № 216/215 Жмеринка — Київ курсуватиме 23 грудня: відправлення із Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28.

Поїзд № 223/224 Київ — Одеса курсуватиме 29 грудня та 4 січня. З Києва поїзд відправиться о 07:46 та прибуде до Одеси о 17:55. З Одеси поїзд вирушатиме о 11:03 та прибуватиме до Києва о 20:31.

Поїзд № 205/206 Покровськ — Харків курсуватиме 22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2 та 4 січня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

Поїзд № 168 Львів — Одеса курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Поїзд № 202/201 Львів — Ужгород призначений на 29 грудня та 1 січня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Крім того, для зручних подорожей у святкові дні низці поїздів подовжено маршрут.

Маршрут поїзда № 72 Запоріжжя — Київ подовжено до Чопа. Рейси відбуватимуться щоденно з 22 грудня по 4 січня. Відправлення з Запоріжжя о 19:47 та прибуття до Чопа о 23:45 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 01:05 та прибуття до Запоріжжя о 07:49 наступної доби.

Маршрут поїзда № 76/75 Кривий Ріг — Київ подовжено до Ужгорода. Поїзд курсуватиме щоденно з 27 грудня по 4 січня, зворотно з Ужгорода — з 29 грудня по 3 січня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

Маршрут поїзда 179/192 Дніпро — Київ подовжено до Львова. Він курсуватиме щоденно з 25 грудня по 4 січня. Відправлення з Дніпра о 22:39 та прибуття до Львова о 16:25. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:19 та прибуватиме о 17:17.

Маршрут поїзда № 180/291 Львів — Київ подовжено до Дніпра. Поїзд курсуватиме щоденно з 26 грудня по 4 січня. Відправлення зі Львова о 11:50, прибуття до Дніпра о 06:40. Зворотно з Дніпра відправлення о 13:07 та прибуття до Львова о 06:00.

Маршрут поїзда № 179/180 Суми — Київ подовжено до Вінниці. Поїзд курсуватиме 20, 27, 30, 31 грудня та 2 січня. Відправлення із Сум о 05:35 та прибуття до Вінниці о 13:11. Зворотно відправлення з Вінниці о 13:44 та прибуття до Сум о 21:34.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Як повідомлялося раніше, загалом до новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів далекого сполучення.