На миколаївському вокзалі відкрили залу очікування для військових



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Вже на шести вокзалах України працюють зали очікування для військових

Залу переобладнали з колишньої депутатської: там можна відпочити, прийняти душ, випрати білизну та випити каву

Залу очікування для військовослужбовців відкрилася на залізничному вокзалі Миколаєва. Це вже шоста така зала в Україні.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця».

«У листопаді відкрито ще одну залу очікування для військовослужбовців - цього разу на залізничному вокзалі Миколаєва. Загалом такі приміщення вже працюють на 6 вокзалах України. Усі вони переобладнані з колишніх депутатських залів», - ідеться у повідомленні.

Зала працює цілодобово, вхід до неї - з боку першої пасажирської платформи.

Для комфорту відвідувачів тут є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету. Крім того, військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, кавоваркою та чайником.

Усі зали переобладнані за кошти Укрзалізниці. Вони призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності посвідчення, що засвідчує особу, та проїзного документа на поїзд (крім приміського сполучення).

Першу залу очікування для військовослужбовців відкрилася 1 жовтня 2019 року на Центральному залізничному вокзалі в Києві.