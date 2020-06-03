Шмигаль анонсував відновлення масових служб у церквах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах

Шмигаль погодився з можливістю знизити обмеження на кількість вірян у церквах

2 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з главами церков.

Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі обговорювалось питання перегляду заборони масових богослужінь.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

Копіювати код для вставки

Зокрема, мова йшла про допуск більшого числа парафіян до храмів.

Повідомляється, що духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах. Шмигаль погодився з думкою про можливість перегляду і пом'якшення вимог про кількість парафіян на релігійних заходах.

«Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя», - додав прем'єр.

Водночас, жодної інформації про строки перегляду заборон на служіння озвучено не було.

Нагадаємо, 26 травня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запросила зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб Кабмін врахував потреби релігійних громадян у малих храмах.

Раніше головний санітарний лікар Вікто Ляшко пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.

З 1 червня зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

Копіювати код для вставки

Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).