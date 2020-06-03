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    Шмигаль анонсував відновлення масових служб у церквах

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    Духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах - Шмигаль анонсував відновлення масових служб у церквах
    Духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах

    Шмигаль погодився з можливістю знизити обмеження на кількість вірян у церквах

    2 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з главами церков.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    На зустрічі обговорювалось питання перегляду заборони масових богослужінь.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
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      10078
    • Померли
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    Зокрема, мова йшла про допуск більшого числа парафіян до храмів.

    Повідомляється, що духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах. Шмигаль погодився з думкою про можливість перегляду і пом'якшення вимог про кількість парафіян на релігійних заходах.

    «Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя», - додав прем'єр.

    Водночас, жодної інформації про строки перегляду заборон на служіння озвучено не було.

    Нагадаємо, 26 травня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запросила зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб Кабмін врахував потреби релігійних громадян у малих храмах.

    Раніше головний санітарний лікар Вікто Ляшко пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.

    З 1 червня зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб. 

    Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

    Кабмін церква карантин уряд Денис Шмигаль
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