Шмигаль анонсував відновлення масових служб у церквах
Шмигаль погодився з можливістю знизити обмеження на кількість вірян у церквах
2 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з главами церков.
Про це повідомляє Урядовий портал.
На зустрічі обговорювалось питання перегляду заборони масових богослужінь.
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Зокрема, мова йшла про допуск більшого числа парафіян до храмів.
Повідомляється, що духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах. Шмигаль погодився з думкою про можливість перегляду і пом'якшення вимог про кількість парафіян на релігійних заходах.
«Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя», - додав прем'єр.
Водночас, жодної інформації про строки перегляду заборон на служіння озвучено не було.
Нагадаємо, 26 травня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запросила зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб Кабмін врахував потреби релігійних громадян у малих храмах.
Раніше головний санітарний лікар Вікто Ляшко пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.
З 1 червня зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.
Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.
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Всього24340
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Хворіють13535
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Одужали10078
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Померли727
Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).