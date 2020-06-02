Стали відомо, що чекає МВФ від України
Український уряд має виконати більшість умов, за якими буде спостерігати МВФ, вже до кінця цього року
Міжнародний валютний фонд 5 червня має схвалити нову кредитну програму для України на $5 млрд.
Як пише «Економічна правда» посилаючись на джерела в уряді, більшість умов, за виконанням яких буде спостерігати МВФ, уряд має виконати вже у 2020 році:
- у червні цього року має відбутися затвердження планів роботи з проблемними активами держбанків НБУ та Ради з фінансової стабільності,
- до статуту «Нафтогазу» до вересня цього року мають внести зміни, що гармонізують компанію у відповідність до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку,
- до вересня до закону про Вищу раду правосуддя мають внести зміни щодо процедури конкурсів відбору членів ВРП,
- у законі про банки і банківську діяльність мають змінити, зокрема, вимоги щодо структури капіталу та до самого капіталу.
- для Фонду гарантування вкладів фізосіб планується посилення процедури ліквідації, врегулювання заборгованостей пов’язаних осіб, відповідні зміни до законодавства мають внести у вересні цього року,
- уряд має забезпечити до вересня 2020 року нові укладені договори на комунальні послуги (відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги») і прийняти спрощену процедуру переключення постачальників газу.
- на вересень 2020 також планується розробка нових оргструктур ДМС і ДПС, які будуть оперувати як дві юрособи, що складається з центрального офісу та територіальних підрозділів,
- запуск Державної митної служби та Державної податкової служби, як єдиних юросіб має відбутися у січні 2021.
У березні наступного року має пройти аудит з використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона поінформувала, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом. Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.