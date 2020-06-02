Стали відомо, що чекає МВФ від України



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МВФ обіцяє Україні перший транш програми stand-by вже найближчим часом

Український уряд має виконати більшість умов, за якими буде спостерігати МВФ, вже до кінця цього року

Міжнародний валютний фонд 5 червня має схвалити нову кредитну програму для України на $5 млрд.

Як пише «Економічна правда» посилаючись на джерела в уряді, більшість умов, за виконанням яких буде спостерігати МВФ, уряд має виконати вже у 2020 році:

у червні цього року має відбутися затвердження планів роботи з проблемними активами держбанків НБУ та Ради з фінансової стабільності,

до статуту «Нафтогазу» до вересня цього року мають внести зміни, що гармонізують компанію у відповідність до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку,

до вересня до закону про Вищу раду правосуддя мають внести зміни щодо процедури конкурсів відбору членів ВРП,

у законі про банки і банківську діяльність мають змінити, зокрема, вимоги щодо структури капіталу та до самого капіталу.

для Фонду гарантування вкладів фізосіб планується посилення процедури ліквідації, врегулювання заборгованостей пов’язаних осіб, відповідні зміни до законодавства мають внести у вересні цього року,

уряд має забезпечити до вересня 2020 року нові укладені договори на комунальні послуги (відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги») і прийняти спрощену процедуру переключення постачальників газу.

на вересень 2020 також планується розробка нових оргструктур ДМС і ДПС, які будуть оперувати як дві юрособи, що складається з центрального офісу та територіальних підрозділів,

запуск Державної митної служби та Державної податкової служби, як єдиних юросіб має відбутися у січні 2021.

У березні наступного року має пройти аудит з використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона поінформувала, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом. Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.