Шмигаль вніс до Ради подання на призначення нових міністрів
На сайті Ради вже з'явилося подання щодо звільнення Пристайка
Глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення нових міністрів. Документи у середу, 3 червня, були зареєстровані на сайті парламенту.
Про це свідчать дані на сайті Ради.
Останній етап проходження трьох постанов - опрацьовуються у комітеті. Постанова ж про призначення міністра екології поки що передана на розгляд керівництву.
Зокрема, проєктами постанов №№3583 - 3586 пропонується:
- звільнити Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- призначити на цю посаду Ольгу Стефанишину;
- призначити на посаду міністра культури Олександра Ткаченка;
- призначити на посаду міністра екології Романа Абрамовського.
До слова, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук вранці анонсувала, що подання Шмигаля можуть з'явитися у парламенті вже сьогодні-завтра. Вона пояснювала, що для голосування за міністрів у сесійній залі необхідні також рішення профільних комітетів.
Нагадаємо, 1 червня фракція «Слуга народу» обговорила перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.
Як повідомлялось, у «Слузі народу» також анонсували, що віце-прем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко після звільнення відправиться у Лондон, де стане послом України в Британії.