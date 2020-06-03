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    Шмигаль вніс до Ради подання на призначення нових міністрів

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    Денис Шмигаль запропонував парламенту призначити чотирьох нових міністрів - Шмигаль вніс до Ради подання на призначення нових міністрів
    Денис Шмигаль запропонував парламенту призначити чотирьох нових міністрів
    Фото: Главком

    На сайті Ради вже з'явилося подання щодо звільнення Пристайка

    Глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення нових міністрів. Документи у середу, 3 червня, були зареєстровані на сайті парламенту.

    Про це свідчать дані на сайті Ради.

    Останній етап проходження трьох постанов - опрацьовуються у комітеті. Постанова ж про призначення міністра екології поки що передана на розгляд керівництву.

    Зокрема, проєктами постанов №№3583 - 3586 пропонується:

    • звільнити Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
    • призначити на цю посаду Ольгу Стефанишину;
    • призначити на посаду міністра культури Олександра Ткаченка;
    • призначити на посаду міністра екології Романа Абрамовського.

    До слова, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук вранці анонсувала, що подання Шмигаля можуть з'явитися у парламенті вже сьогодні-завтра. Вона пояснювала, що для голосування за міністрів у сесійній залі необхідні також рішення профільних комітетів.

    Нагадаємо, 1 червня фракція «Слуга народу» обговорила перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

    Як повідомлялось, у «Слузі народу» також анонсували, що віце-прем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко після звільнення відправиться у Лондон, де стане послом України в Британії.

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