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Зеленський запевнив, що українська електрика замінить Європі енергоресурси з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський запевнив, що українська електрика замінить Європі енергоресурси з РФ
Україна – це енергетична безпека Європи
фото ілюстративне

Володимир Зеленський пообіцяв Європі замінити Росію у питаннях постачання енергії

Україна потенційно може експортувати десятки гігават електрики. Завдяки цьому ЄС у майбутньому може обійтися без Росії у питанні постачання енергії. Про це під час виступу на німецько-українському економічному форумі заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна здатна постачати до Європи десятки гігават електроенергії після звільнення території від російських військ. Потенційно український експорт зможе замінити Європі енергоресурси, які постачаються з території держави-агресора.

«Україна – це енергетична безпека Європи, і не лише наших сусідів. Коли ми звільнимо всю нашу територію від російських загарбників, Європейський Союз зможе з нашою допомогою заміняти брудні російські енергоресурси», – сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що експорт української електроенергії потенційно може досягати десятків гігават – це допоможе Євросоюзу дотримуватися своєї кліматичної політики щодо відмови від шкідливих для екології енергоресурсів, зокрема викопного палива.

Нагадаємо, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: електроенергія Європейський союз Україна росія Європа Володимир Зеленський

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