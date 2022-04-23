Виплати для переселенців: з травня перелік категорій зменшиться

перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати виплати від держави, зменшиться

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб відбудеться від травня. Про це міністерка повідомила в ефірі національного телемарафону.

Лазебна пояснила, що виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.

«Сьогодні є багато людей, які повертаються додому у безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися» – сказала Лазебна.

Варто зазначити, понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки від початку повно-масштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що за дорученням президента уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розказав Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.