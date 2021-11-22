Виплати на дітей у 2022 році: на яку допомогу розраховувати вагітним та одиноким матерям

У 2022 році вагітні та одинокі матері можуть розраховувати на підвищену соцдопомогу

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами як і раніше складе 100% середнього офіційного доходу жінки

У 2022 році заплановано підвищення певних видів допомоги майбутнім матерям, сім'ям з дітьми та одиноким матерям. А ось пропозицію щодо підвищення виплат при народженні дитини, навіть у разі підтримки закону в парламенті, втілити в життя вже навряд чи встигнуть до кінця року, про це повідомляють Факти.

У зв'язку із встановленням нового прожиткового мінімуму з 1.12.2021 буде збільшено:

Мінімальний гарантований розмір аліментів. Для дітей віком до 6 років він становитиме 1 050 грн; для дітей від 6 до 18 років– 1309 грн.

Для дітей віком до 6 років він становитиме 1 050 грн; для дітей від 6 до 18 років– 1309 грн. Допомога на дітей одиноким матерям. Максимальний розмір виплати для дітей до 6 років становитиме 2100 грн; на дітей 6-18 років – 2618 грн, на студентів стаціонару 18-23 років – 2481 грн.

Максимальний розмір виплати для дітей до 6 років становитиме 2100 грн; на дітей 6-18 років – 2618 грн, на студентів стаціонару 18-23 років – 2481 грн. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Максимальний розмір допомоги на дітей до 6 років становитиме 5250 грн, на дітей до 6 років з інвалідністю – 7350 грн, на дітей 6-18 років– 6545 грн, на дітей того ж віку, але з інвалідністю – 9163 грн.

Максимальний розмір допомоги на дітей до 6 років становитиме 5250 грн, на дітей до 6 років з інвалідністю – 7350 грн, на дітей 6-18 років– 6545 грн, на дітей того ж віку, але з інвалідністю – 9163 грн. Допомога на тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність. Щомісячна виплата становитиме 4200 грн для дітей віком до 6 років. Для дітей 6-18 років допомогу підвищили до 5236 грн.

Щомісячна виплата становитиме 4200 грн для дітей віком до 6 років. Для дітей 6-18 років допомогу підвищили до 5236 грн. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 1 934 грн.

Новий розмір допомоги при народженні дитини Рада навряд чи встигне затвердити до кінця року, а тому державна допомога швидше за все залишиться на теперішньому рівні – 41 280 грн, з них 10 320 грн одноразово та 860 грн щомісяця протягом трьох років.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами як і раніше складе 100% середнього офіційного доходу жінки. Непрацюючі також можуть претендувати на декретні виплати. Їм належить 25% від прожиткового мінімуму для працездатних. З 1.12.2021 прожитковий мінімум підвищиться, а отже, і декретні виплати мають бути не менше ніж 620,25 грн.

Нагадаємо, боржникам з аліментів субсидії не призначать.

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