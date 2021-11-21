Українцям роздадуть гроші на оплату комуналки: у яких регіонах виплатять на 600 грн більше

У «червоній» зоні на 50% збільшуються нормативи споживання на одну особу холодної, гарячої води, газу та електрики

В Україні в областях, які належать до «червоної» зони карантину, через збільшення соціальних нормативів розмір субсидій зросте на 100-600 гривень. Допомогу монетизували та видають готівкою. Таким чином заощаджені кошти українці можуть залишити собі. Про це виданню Обозреватель розповів директор департаменту соціальної політики «Інституту місцевого розвитку» Антон Левицький.

Так, у «червоній» зоні на 50% збільшуються нормативи споживання на одну особу холодної, гарячої води, газу та електрики. Але оскільки ці послуги не дорогі Левицький запевняє, багато домогосподарств зростання не помітять.

«Це збільшення становить у середньому від 100 до 300 грн і стосується лише тих послуг, споживання яких залежить від людини. Найдорожче тут – гаряча вода, але це послуга, яка мало де поширена. Варто зазначити, що 80% отримувачів субсидій – пенсіонери, у них склад сім'ї 1-2 особи.Тому в середньому і виходить така сума. Якщо порахувати на 4-х осіб (2 батьків та 2 дітей), вийде максимум близько 600 грн, але це лише в тому випадку, якщо сім'я користується гарячою водою», – розповів Левицький.

Левицький також зазначає, що нормативи споживання незалежно від зон і так були збільшені на 50% з березня минулого року до вересня цього. Тільки з жовтня відповідна ухвала Кабміну перестала діяти. Але вже у жовтні багато регіонів перейшли до червоної зони, тому для громадян практично нічого не змінилося.

Також у жовтні розпочався опалювальний сезон. Опалення, за словами експерта, займає 80% субсидії, тому решта всіх платежів на цьому тлі не помітна.

Що стосується одержувачів субсидій, Левицький зазначає, що право на субсидію втрачають люди, які:

здійснили покупки або сплатили послуги більш ніж на 50 000 грн;

купували валюту;

мають два житла;

мають депозит.

Водночас деяким категоріям отримати субсидію полегшало. Наприклад, якщо у квартирі зареєстровані безробітні, які не мають доходу, але за фактом там не проживають, домогосподарство тепер може отримати субсидію.

Також право на субсидію останнім часом отримали ті, хто не має доходу, але сплачує ЄСВ.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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