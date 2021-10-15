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    Глава Мінсоцполітики похвалилася, скількох українців врятовано від бідності в пандемію

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    В Україні рівень бідності в сім'ях із дітьми вищий - Глава Мінсоцполітики похвалилася, скількох українців врятовано від бідності в пандемію
    В Україні рівень бідності в сім'ях із дітьми вищий
    Фото з відкритих джерел

    Майже 15 тис. дітей могли забрати із родин, якби не соціальна підтримка

    В Україні завдяки урядовим програмам підтримки сімей під час пандемії коронавірусу та карантину було відвернено бідність 1,1 мільйона громадян. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства соціальної політики України.

    Із цих людей, які не переступили поріг бідності – 149 тисяч дітей. Такі дані представлені у звіті Мінсоцполітики спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи.

    «В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, діти частіше за дорослих опиняються в бідності: рівень бідності в сім'ях із дітьми вищий, ніж у сім'ях без дітей (47% проти 34% відповідно, за даними 2019 року). Рівень бідності вищий у великих сім’ях (з трьома або більше дітьми) і в сім'ях із дітьми до трьох років», – йдеться в публікації.

    При цьому у відомстві звернули увагу, що на зниження рівня бідності «значний вплив» здійснили державні програми, спрямовані на підтримку сімей.

    За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, дуже важливий напрямок у подоланні дитячої бідності – це розвиток соціальних послуг для сімей в громадах, чому відомство приділяло багато уваги.

    Вона поінформувала, що в Україні могли відібрати дітей у 2020 році у понад 7 тисяч сімей, в яких виховувалися майже 15 тисяч дітей.

    «І для мене особисто важливим результатом є те, що ці сім'ї отримали необхідні саме їм соціальні послуги після індивідуальної оцінки потреб. І це дало змогу зберегти родини для 14 тисяч дітей, а це 93%», – заявила Лазебна.

    Нагадаємо, стало відомо, хто серед українців має найвищий ризик опинитися за межею бідності.

    Також у період пандемії Covid-19 31 млн людей в усьому світі опинилися за межею бідності, а людство було відкинуто на чотири роки назад у справі її викорінення.

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    Теги: діти ООН послуги
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    Глава Мінсоцполітики похвалилася, скількох українців врятовано від бідності в пандемію