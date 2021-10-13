Вчені б’ють на сполох: дитяча захворюваність на Covid-19 в Україні стрімко зростає

До реанімаційних відділень для немовлят потрапляють діти з коронавірусом

В Україні фіксується рекордна кількість covid-заражень серед дітей

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближаєтьсядо рекордного показника. Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

«Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії», – ідеться у звіті.

Відповідно до прогнозу вчених, наразі кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.

Станом на ранок 13 жовтня в Україні вже 15 областей – «помаранчеві».

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

У МОЗ попередили: вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

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