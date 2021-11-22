Президент Сальвадора має намір збудувати місто майнерів

Букеле планує зробити майнерський мегаполіс екологічним та в усіх відношеннях передовим

Президент Сальвадора Наїб Букеле має намір збудувати місто майнерів біля підніжжя вулкана Кончагуа, використовуючи криптовалюту для фінансування проекту. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Передбачається, що нове поселення матиме форму монети, а для зручності та ефективності видобутку цифрової валюти воно розташовуватиметься поруч із джерелом геотермальної енергії у південно-східному регіоні Ла-Уніон.

Згідно з планами глави держави, у біткоїн-сіті з'являться бари та ресторани, житлові та комерційні райони, аеропорт та залізниця, і всі вони будуть присвячені криптомонеті. Крім того, у місті не стягуватимуть прибуткового податку, платити доведеться лише ПДВ.

40-річний Букеле планує зробити майнерський мегаполіс екологічним та в усіх відношеннях передовим. Для фінансування будівництва в Сальвадорі випустять перші у світі біткоїн-облігації. Зазначається, що половина доходів, отриманих від видобутку валюти, буде використана для забудови міста, тоді як решта буде використана для підтримки вулиць у чистоті та порядку.

Точної дати будівництва міста глава держави не назвав, але уточнив, що, за його оцінками, більша частина громадської інфраструктури коштуватиме близько 300 тис. біткоїнів.

Сальвадор у вересні визнав біткоїн офіційним платіжним засобом. Втім, місцеві жителі скептично ставляться до використання «крипти» як валюти, а проблеми з впровадженням токена призвели до протестів.

На початку листопада біткоїн оновив максимуми. На думку фінансового директора, керівника департаменту торгових операцій криптофонду ICB Fund Чень Ліміня, подорожчання біткоїну (BTC) до $68 600 пов'язане з динамікою ринку криптовалют. Економічне явище зумовлено діями високих гравців.

Біткоїн – децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн, яку може «добувати» (емітувати) будь-який користувач-учасник системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи.

Нагадаємо, США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені.

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