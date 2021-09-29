Боржникам з аліментів субсидії не призначать – Мінсоцполітики

Якщо є борг із виплати аліментів за понад три місяці, то права на субсидію такі громадяни не мають

Деякі особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, не матимуть права на отримання субсидії. Крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, що перевищує 100 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

При цьому є винятки стосовно осіб, які мають алко- чи наркозалежність, а також до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

«Субсидія не призначається, якщо… у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою)», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, що перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років (крім мопеда і причепа), та / або більше ніж один транспортний засіб, із року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Також права на субсидію не мають домогосподарства, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи з його складу протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.

Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену на понад три місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання.

Нагадаємо, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні у 2021-2022 році складатиме близько дві тисячі гривень, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу. За її словами, уряд планує збільшити програму субсидій у поточному році ще на 12,1 мільярда гривень.

Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

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