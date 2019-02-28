Високий суд Англії арештував елітну нерухомість Фірташа у Лондоні



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Олігарх Дмитро Фірташ

Маєтки, на які суд наклав арешт, розташовуються у центрі Лондона

Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного «ВТБ» банку.

Як повідомляє «Громадське», маєтки, на які суд наклав арешт, розташовуються у центрі Лондона. Один з них має площу 1,5 тисяч квадратних метрів та розташовується біля «Гайд-парку». Другий - площею 2,6 тисячі квадратних метрів. Він є частиною колишньої станції лондлонського метрополітену.

Маєток Фірташа на території колишньої станції метро в Лондоні

Окрім цього, суд наклав арешт на кіностудії Via Film, що належать Фірташу, а також зобовязав олігарха розкрити перелік своїх активів, на які суд зможе накласти арешт у майбутньому.

Зазначимо, що рішення про арешт суд наклав через позов російського «ВТБ» банку, який раніше видав кредит Фірташу у розмірі 2,5 мільярда рублів (38 мільйонів доларів).

У січні повідомлялося, що суд в кіпрському місті Лімасол як забезпечувальний захід наклав арешт на рухоме і нерухоме майно українського мільярдера Дмитра Фірташа на суму близько $46 млн.