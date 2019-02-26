Колишня дружина Фірташа вимагає в нього п'ять мільярдів євро

Екс-дружина Фірташа Марія Калиновська допомагала закладати засади його фінансово-промислової імперії

Перед розлученням Фірташ нібито сховав до офшорів значну суму грошей

Слід визнати, що чудове, красиве та гостинне місто Відень, столиця Австрійської республіки та магніт для мільйонів туристів, виявилося вкрай неприхильним до українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа. Вже майже п’ять років минуло з того часу, як він «застряг» тут. В 2014 році його було заарештовано через американський ордер на арешт за звинуваченням в підкупі, потім його випустили на свободу під найвищу в історії Альпійської республіки заставу – 125 мільйонів євро. З того моменту тягнеться та тягнеться справа щодо його екстрадиції до США. А поки вона розглядається, прокурори «копають», а адвокати пишуть апеляції за апеляціями, у Фірташа місцева влада вилучила його закордонний паспорт та заборонила виїжджати з Австрії. Так і живе опальний олігарх на чужині, виплачує шалені гонорари своїм (слід зазначити – справді дуже професійним) адвокатам та не уявляє, що з ним буде далі...

Тепер, здається, у Дмитра Васильовича додасться ще більш головного болю. На нього збираються подавати заяву до австрійської прокуратури з економічних та корупційних справ (Wirtschafts- und Korruptionsstaazsanwaltschaft або скорочено - WKStA). Його колишня дружина, Марія Калиновська, яка свого часу разом із ним закладала фундамент його нинішньої фінансово-промислової імперії, вирішила «розкрити карти». Її звинувачення такі: перед розлученням Дмитро Фірташ нібито сховав до офшорів значну суму грошей, яку слід було поділити законним чином. Окрім того, стверджує пані Калиновська, під час процесу розлучення він висловлював у її бік погрози, аби змусити відмовитись від грошей. Значна частина цих сум була доправлена до офшорів саме з Відня – тож місцеві органи юстиції мають повне право займатися цією справою.

У Дмитра Васильовича додасться ще більш головного болю

Нагадаємо, що свого часу українська преса вважала, що саме шлюб з Марією Калиновською, який протривав усього три роки – з кінця 2002 до середини 2005 року – і зробив Дмитра Фірташа олігархом та мільярдером. Саме в ці роки були створені Eural Trans Gas та RosUkrEnergo – компанії, які стали основою бізнесу Фірташа, та які довгий час контролювали газовий ринок всієї України.

Історія з розлученням цього, як вважають спостерігачі, фіктивного «ділового» подружжя від самого початку була вкрай заплутаною та підозрілою, але досі Марія Калиновська, яка намагалася оскаржити поділ майна ще наприкінці 2000 років, проте не досягла успіху, не робила спроб знову переглянути цю справу. У 2007 році пані Марія претендувала на частку RosUkrEnergo. Тепер вона раптом вирішила звернутися до віденської Феміди й претендує, насамперед, на гроші.

Сума, озвучена австрійською пресою – зокрема, наприклад, газетою Heute з посиланням на юридичні кола Відня, вражає. Калиновська начебто вимагає від свого екс-чоловіка 5 млрд євро. Щоправда, речник Фірташа Даніель Капп це твердження встиг спростувати: «Це неправда, - заявив він. - Це спроба перенести до Австрії українську передвиборчу боротьбу за президентську посаду». Один з віденських адвокатів, зайнятих справою Фірташа, додав до цього: мовляв, там нема нічого страшного. Зрештою, слід дотримуватися презумпції невинності.

Однак, нова справа, в якій йдеться про шантаж, шахрайство та важкі погрози – навряд чи додасть Фірташу. Тим більш, що йдеться про події, які сталися ще на початку 2000 років – минуле наздоганяє його саме в той момент, коли він має побоювання за своє майбутнє. Ще в березні 2018 року українські прокурори провели обшуки в фірмах, які належать до групи Фірташа DF, а питанням про можливість екстрадиції Фірташа до США займається Європейський суд (EuGH).

Щоправда, в цьому напрямку, як повідомляв «Главком» на початку січня, з’явилися нові обставини: адвокати Фірташа звинуватили американських прокурорів у тому, що ті доправили австрійській юстиції фальшиві докази винуватості підзахисного. Так, речник Фірташа Ленні Девіс висунув вимогу, аби Вищий суд Австрії (OHG) змінив своє рішення, ухвалене в лютому 2017 року, про принципову можливість видачі українського олігарха американській юстиції. Про це, зокрема, повідомляв перший канал австрійського телебачення ORF.

Американський представник Фірташа, Ленні Девіс, вимагає від юстиції США скасувати запит на екстрадицію його підзахисного з Австрії

Як стверджують представники Фірташа, фальшиві дані, доправлені американцями до Австрії, - це доповнення до листа, який чиказькі прокурори назвали ще в серпні 2014 року «дуже чітким доказом» підкупу індійських чиновників. Доповнення – презентація в PowerPoint, зроблена відомою консалтинговою компанією McKinsey для американського аерокосмічного концерну Boeing, про яку Фірташ стверджує, що взагалі «в очі її не бачив». Там йдеться про те, що Boeing звернувся з проханням до McKinsey оцінити можливість видобувати в Індії титан для виробництва літаків Boeing 787 Dreamliner, а для прискорення бюрократичних процедур мав намір долучити одну з фірм Фірташа – Bothli Trade. McKinsey склала цей звіт, в якому зазначено, що фірма Фірташа мала намір «поважати традиційний бюрократичний процес в Індії, включаючи використання хабарів», а також, нібито зі слів Фірташа, вказала імена восьми індійських високопосадовців, які могли б допомогти «Боїнгу» у вирішенні його проблеми. Всі ці документи були оприлюднені в розслідуванні The New York Times.

Тепер компанія McKinsey офіційно відхрещується від цих звинувачень та стверджує, що фахівці, які нібито змалювали можливість підкупу індійських чиновників, просто «невдало сформулювали свої думки», а вже адвокати Фірташа й поготів готові «розірвати» американські звинувачення на адресу їх підзахисного та не допустити його екстрадиції до США.

Але через звинувачення, висунуті екс-дружиною Фірташа, ця екстрадиція тепер стала лише однією з австрійських проблем Дмитра Васильовича...

Борис Немировський, для «Главкома»