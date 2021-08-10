Влада Києва оцінила збитки від дрифту на Софійській площі

Інспектори благоустрою склали на організатора протокол за адміністративне правопорушення, за яким передбачено накладення штрафу до 1700 грн

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тисяч гривень. Столична поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Організатори знехтували забороною муніципалітету на проведення дрифту на автівках, не встановили жодних огороджувальних елементів, чим створили значну небезпеку для пішоходів. Національний заповідник «Софія Київська» належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Екстремали забруднили та пошкодили гумою автошин кам’яну бруківку. Вважаю це неповагою до киян, до нашого величного міста. Сподіваюсь, поліція належним чином розслідує справу, визначить винних та притягне до відповідальності. Загальна сума збитків – близько 50 тис. гривень. У процесі аналізу фактів сума збитків може збільшитися», – заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Інспектори благоустрою склали на організатора протокол за адміністративне правопорушення, за яким передбачено накладення штрафу до 1700 грн.

Також Київська міська державна адміністрація звернулась до поліції Києва щодо об’єктивного розслідування інциденту і встановлення учасників перегонів.

Як повідомили у поліції Києва, за фактом події на Софійській площі правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та визначають усіх учасників несанкціонованої зйомки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на термін до п’яти років.

Раніше стало відомо, що Київ оштрафував керівника вандальних зйомок на Софійській площі та підраховує збитки.

Як повідомлялося, 10 серпня вранці на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою київської влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Наразі представники компанії Red Bull намагаються відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту.