Кіберполіція розкрила шахрайську схему з оформленням кредитів на 300 тис. грн

Шахрайка не змогла оформити кредит через «Дію»

У Кривому Розі кіберполіція затримала 33-річну жительку, яка незаконно оформлювала онлайн-кредити на інших громадян у різних фінансових та мікрокредитних установах. Міністерство цифрової трансформації України допомогло викрити цю шахрайську схему та зупинити серію злочинів, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що жінка виманювала необхідну інформацію для оформлення кредитів: паролі та логіни до електронної пошти, акаунтів соціальних мереж, паспортні дані, фінансовий мобільний номер тощо. За допомогою цієї інформації вона зламувала акаунти, де могли зберігатися документи та інші особисті дані. Підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, жінка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян. Це дозволило їй не лише «виводити» кредитні гроші, але й оформлювати нові кредити на потерпілих.

За попередніми даними, в шахрайську схему потрапили 40 потерпілих. Збитки становлять понад 300 тисяч гривень. У межах розслідування також був встановлений один випадок, коли фігурантка через підбір пароля отримала доступ до електронної пошти потерпілої, де зберігалися електронні копії документів та особисті фото. З використанням цих даних був отриманий доступ до онлайн-банкінгу та здійснений вхід до мобільного застосунку «Дія».

«Подальше розслідування зазначеної схеми підтвердило захищеність «Дії» та неможливість отримання кредиту онлайн із використанням цифрових документів у «Дії» без участі їх власника за умови дотримання надавачами чинного законодавства. Кіберполіція проаналізувала 1500 звернень українців щодо шахрайства з кредитами. У жодному з них «Дія» не фігурувала, що також підтверджує безпеку цифрових документів», – заявили у Мінцифри.

Щоб не постраждати від аналогічної схеми шахрайства, Мінцифра та кіберполіція закликають:

подбати про захист фінансового номера, а саме заборонити віддалену заміну SIM-картки в мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування;

завжди використовувати подвійну автентифікацію на всіх сервісах, якими користуєтеся;

не залишати копії персональних даних у місцях, до яких можуть отримати доступ шахраї;

не публікувати свій фінансовий номер на платформах оголошень та в соцмережах.

За місцем проживання підозрюваної правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, копії підроблених документів та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Фігурантку затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, клієнтка «Приватбанку» розповіла про шахрайську схему з картками.

Також кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему.