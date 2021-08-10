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    Економіка та фінанси

    Уряд збирається запровадити щомісячну доплату пенсіонерам: кому і скільки грошей

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    Пенсіонерам у віці&nbsp;від 70 до 75 років планують доплачувати по 300 грн - Уряд збирається запровадити щомісячну доплату пенсіонерам: кому і скільки грошей
    Пенсіонерам у віці від 70 до 75 років планують доплачувати по 300 грн
    Фото: Jornal de leiria

    Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року

    Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо щомісячної компенсаційної виплати по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на проєкт документу.

    «Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку», – йдеться в документі.

    Крім того, планується щорічна індексація таких доплат пенсіонерам. Документом передбачено, що починаючи з 2023 року розмір щомісячної компенсаційної виплати щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається Кабміном із одночасним визначенням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати.

    Кожен наступний перерахунок у зв'язку зі збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередні роки розміру щомісячної компенсаційної виплати.

    До слова, пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії.

    Також повідомлялося, що в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система Міністерство соціальної політики гроші уряд пенсія
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    Уряд збирається запровадити щомісячну доплату пенсіонерам: кому і скільки грошей