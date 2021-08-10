Уряд збирається запровадити щомісячну доплату пенсіонерам: кому і скільки грошей
Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року
Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо щомісячної компенсаційної виплати по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на проєкт документу.
«Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку», – йдеться в документі.
Крім того, планується щорічна індексація таких доплат пенсіонерам. Документом передбачено, що починаючи з 2023 року розмір щомісячної компенсаційної виплати щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається Кабміном із одночасним визначенням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати.
Кожен наступний перерахунок у зв'язку зі збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередні роки розміру щомісячної компенсаційної виплати.
До слова, пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії.
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