Влада хоче звільнити українців від сплати кредитів за майно, яке знищили рашисти

Влада вважає, що українці не повинні виплачувати борг за неіснуючий об'єкт

Парламент може ухвалити законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати кредитів за майно, яке знищила війна

Українців планують звільнити від сплати боргу за рухоме і нерухоме майно, яке знищила війна. У Верховній Раді вже погодили відповідний законопроєкт. Як повідомив очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник НБУ Кирило Шевченко.

«За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій», – зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

«Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно уряд запустив програму миттєвої допомоги переселенцям. Громадяни зможуть отримати від двох тисяч гривень.