Що робити, коли на війні ви втратили все? Відомий бізнесмен дав пораду

Якщо втратили дім та роботу, необхідно діяти відповідно до того, скільки вам років, вважає Хмельницький

Якщо втратили дім та роботу, необхідно діяти відповідно до того, скільки вам років, вважає Хмельницький

Хмельницький закликав не здаватися, шукати можливості та діяти відповідно до ситуації

Підприємець Василь Хмельницький дав пораду українцям, котрі втратили майно через війну. Він закликав не здаватися, шукати можливості та діяти відповідно до ситуації.

«На мою думку, потрібно дивитись з огляду на те, скільки вам років. Якщо 25, ви тільки почали працювати і все втратили – треба шукати нову роботу і починати все з початку. Йти працювати водієм в таксі, в ресторан офіціантом. Вчитись, отримувати нові навички та досвід і поступово розвиватись. Приділяти час самоосвіті. Обрати ментора в професії. Пройде 3-5 років, ви будете йти вгору по кар’єрній драбині, вам будуть відкриватись нові можливості, якщо ви відповідальна та трудолюбива людина», – радить підприємець.

Якщо людині 35-40 років, або 55, як самому Василю Хмельницькому, це міняє ситуацію, вважає він.

«Тому що до цього часу я вже точно в чомусь добре розбираюсь. Я витратив 10-15 років свого життя на опанування певної сфери. Тому навіть якщо все втратив під 0, але я чесно вів бізнес і мав хороші стосунки з партнерами – я доволі швидко зможу знову зібрати команду та організувати бізнес-процеси. І люди, знаючи мою репутацію, зможуть мені знову довірити кошти, піти в партнерство або дати контракти. Тому я би почав новий бізнес в тій сфері, в якій я вже маю досвід. Якщо я втратив гроші – значить розумію, які були помилки і можу зробити висновки. Тому я би почав бізнес з початку і за 2-3 роки вийшов би на певний результат», – радить Хмельницький.

На думку бізнесмена, тим, хто має досвід, варто починати у вже знайомій їм сфері.

«Звичайно, можна опанувати і нову професію, але як на мене, краще розвиватись в тому напрямку, який ви вже розумієте. Наприклад, якщо ви були менеджером з продажів техніки, а хочете стати маркетологом – я би йшов працювати маркетологом в ту компанію, яка також займається технікою. Це дає більше можливостей для розвитку, бо ви вже маєте певні зв’язки, розумієте процеси», – підсумовує Хмельницький.

Нагадаємо, Василь Хмельницький – український підприємець і політик, засновник K.Fund. Народний депутат п'яти скликань, в тім числі і від «Партії регіонів». Був одним з депутатів, що голосували за «Диктаторські закони» у січні 2014 року.

Нагадаємо, ООН оцінює кількість біженців внаслідок війни в Україні у більш ніж 6,5 млн осіб. Найбільше українських біженців прийняли Польща (понад 3,5 млн осіб), Румунія (понад 961 тис.) та Росія (понад 919 тис.). Водночас, за даними ООН, починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися майже 1,3 млн українців.

Через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.







