Зниження тарифів на опалення. Гончарук закликав мерів міст оперативно переглянути ціни на тепло



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук Фото Урядовий портал

За словами прем’єра, тарифи на опалення вже знизилися в близько двадцяти містах

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликав мерів міст оперативно переглянути тарифи на опалення.

Про це він написав у Telegram.

«Ще більше міст приєдналися до перегляду тарифів на тепло – сума в платіжках буде меншою до 30%!... Проте ще не всюди місцева влада переглянула тарифи. Закликаю очільника кожного міста оперативно здійснити все необхідне – ціна на тепло для людей має знизитися вже з першого місяця 2020 року!» – зазначив прем’єр.

За словами Гончарука, низка міст уже переглянула тарифи на тепло, зокрема Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів та Київ.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною.