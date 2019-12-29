«Буде величезна катастрофа». Народний депутат пояснив, чим обернуться «успіхи» української економіки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська економіка вже відчуває на собі наслідки великого бюджетного дефіциту

Про це народний депутат України від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка ввечері 28 грудня 2019 року вийшла в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

«Коли в жовтні місяці промислове виробництво впало на 5% по відношенню до вересня – це, насправді, катастрофічний показник. І та недолуга політика монетарна, яку зараз веде діюча влада, вона вже дає наслідки, які в повній мірі ми відчуємо наступного року», – зазначив він.

Окрім того, за словами нардепа, будуть наслідки від «усієї тієї піраміди займів, яка призвела до зміцнення курсу гривні».

«Що сьогодні відбувається? Міжнародний спекулятивний капітал заходить в Україну, міняє долари-євро на гривню, це підсилює курс гривні і формується ця піраміда ОВДЗ (облігацій внутрішнього державного займу – ред.). Але рано чи пізно цей капітал з України піде і ось тоді у нас буде величезна катастрофа: і падіння курсу, і дуже серйозний удар по добробуту кожного українця», – наголосив Гончаренко.

При цьому він нагадав, що вже зараз «бюджетна діра» складає 70 млрд грн, чого за умов війни з Росією не було навіть у найважчі попередні роки.

Нагадаємо, Національний банк України погодив зміну тарифів на переказ коштів.

Як повідомлялося, Кабмін через суд розблокував майже 1 мільярд дотацій аграріям.