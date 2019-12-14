Італійський лоукостер призупиняє польоти за трьома маршрутами в Україні



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Причиною подібного рішення названо «загальне зниження пасажиропотоку в цей період»

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років.

Про це йдеться в розсилці лоукоста туристичним агентствам, повідомляє Аvianews.com.

Зазначається, що останній цього року рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. В системі бронювання продажу відкрито на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.

Останні рейси Харків-Рим цього зимового сезону відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан – 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. На даний момент продажу на інші дати, включаючи літній розклад 2020 року, недоступні.

Причиною подібного рішення названо «загальне зниження пасажиропотоку в цей період».

«Всі пасажири, яких торкнулися ці зміни, були відповідно проінформовані по е-mail і SMS. Запити на повернення вартості квитка та/або переоформлення квитка на інші рейси обробляються», – йдеться в листі лоукоста.

Підкреслюється, що пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовну зміну квитка на альтернативні рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року або отримати повне повернення вартості.

З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа лоу-коста до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова буде припинено.

Нагадаємо, італійська компанія Ernest Airlines скасувала два рейси у львівському аеропорту.

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