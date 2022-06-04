Власник «Северсталі» прозрів після санкцій: ми відрізані від постачальників

Власник компанії та його сини також підпали під персональні санкції

Російську компанію «Северсталь» відключили від програмного забезпечення США за 20 хвилин після того, як вона потрапила під американські санкції. Про це у п'ятницю заявив голова фірми Олексій Мордашов.

«На мою думку, ми не до кінця розуміємо, що відбувається: ми виявляємося відрізані від основних постачальників. Вчора «Северсталь» потрапила під американські санкції, до цього три місяці ми були під європейськими і я особисто. Вчора протягом 20 хвилин, як мені сказали мої колеги з IT, зателефонували колеги з шановних відомих американських компаній – провайдерів софту і сказали, що вони більше обслуговувати нас не можуть», — розповів він на конференції.

Напередодні, 2 червня, Мінфін США розширив санкції проти російських бізнесменів та чиновників. До оновленого списку включили російського бізнесмена Олексія Мордашова та його ключові активи: «Северсталь», компанію Nordgold та «Севергруп».

Нагадаємо, що у квітні США запровадили санкції проти обох доньок президента Росії.

А у травні Британія вдарила санкціями по Аліні Кабаєвій, яку називають коханкою Путіна.