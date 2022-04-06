Доньки Путіна і Лаврова та кремлівські посадовці. США запровадило новий пакет санкцій

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та мера Москви Сергія Собяніна

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, голови Мінфіну РФ Антона Сілуанова. Про це пише «Интерфакс».

У список санкцій також потрапили заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, віце-прем'єр, повноважний представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, повноважний представник президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

Санкції також торкнулися керівника Федеральної митної служби Росії Володимира Булавіна, міністра юстиції Костянтина Чуйченка, голови адміністрації Кремля Антона Вайна.

Окрім іншого, санкції запроваджено стосовно дружини та доньки глави МЗС РФ Сергія Лаврова. А також щодо членів сім'ї президента Росії Володимира Путіна. У списки санкцій включені його дочки Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex.

Також Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших санкцій.

Зазначимо також, що президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.