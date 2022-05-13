Британія ввела санкції проти Кабаєвої та колишньої дружини Путіна

Нещодавно Аліна Кабаєва засвітила обручку, ймовірно від Путіна

Офіційні активи Путіна скромні, адже його життя фінансують його сім'я друзі та наближена еліта

Велика Британія розширила список санкцій щодо Росії. До нього включені, зокрема, коханка Путіна Аліна Кабаєва та колишня дружина російського диктатора Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна. Про це пише The Guardian.

Нові санкції спрямовані проти тіньової мережі, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна, про що йдеться в заяві міністра закордонних справ Британії Елізабет Трасс.

Отже, серед внесених до списку санкцій – колишня перша леді Російської Федерації і колишня дружина Путіна Людмила Очеретна, колишня гімнастка, яку ЗМІ вже багато років називають коханкою Путіна, Аліна Кабаєва і двоюрідний брат глави РФ Михайло Шеломов.

«Ми викриваємо і націлюємося на тіньову мережу, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе», – зазначено в заяві Трасс.

За даними міністерства, офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя «фінансується колом сім'ї, друзів і еліти».

ЗМІ наводять список тих, хто потрапив під санкції:

Аліна Кабаєва

Юрій Шамалов

Людмила Очеретна

Ігор Путін

Михайло Путін

Роман Путін

Віктор Хмарін

Володимир Колбін

Ганна Зачепиліна

Олександр Плехов

Михайло Клішин

Відомо, що Ганна Зачепиліна є бабцею Кабаєвої. Михайло Шеломов – син двоюрідної сестри. Юрій Шамалов, колишній зять Путіна, відомий також як президент «Газфонду» та член ради директорів Газпромбанку – організацій, які мають стратегічне значення для російського уряду. Ігор Путін – двоюрідний брат російського дикатора, був залучений до отримання вигоди від уряду Росії або за підтримку уряду Росії як директор ВАТ «Міжнародний морський порт Печенгу». Михайло Путін – також двоюрідний брат президента Володимира Путіна. Як заступник голови правління групи СОГАЗ, а також заступник голови правління «Газпрому» брав участь у дестабілізації України. Роман Путін – племінник диктатора і голова ради директорів ТОВ «Група компаній MRT», яка веде бізнес у російському транспортному секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії.

Санкційний список Британії відтепер включає понад тисячу фізичних і сотню юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує ввести санкції проти коханки Путіна.

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