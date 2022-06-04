Журналісти нагадали йому, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає візиту до Києва. Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон говорив про президента Росії Володимира путіна, який “вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії”, і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

Журналісти нагадали йому, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

“Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові”, — наголосив Макрон.

Також він зазначив, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.

“Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності”, — додав Макрон.

Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським.





Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Лавров зазначив, що РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.