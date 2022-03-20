Окупанти викрали п'ять кораблів із десятками тонн зерна

Кілька днів кораблі з зерном зникли з Бердянського порту

З Бердянського морського порту зникли п'ять кораблів з українським зерном. Цю інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

За словами очевидців, кораблі зникли кілька днів тому. Куди відігнали п'ять торгових суден, поки що невідомо. Згідно з митними документами, на кораблях було кілька десятків тонн зерна.

«Там стояло на завантаженні п'ять кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами», − заявив Старух.

Їхнє місцезнаходження зможуть встановити, коли судна віддадуть в інформаційне середовище коди.

«Ви думали, окупанти лише телевізори крадуть? Неправда, вони крадуть усе. Але це зерно їм дуже дорого коштуватиме», – прокоментував інцидент народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у РФ почалося розслідування щодо військовослужбовців, які відмовились від участі в бойових діях.

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