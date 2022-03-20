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    Окупанти викрали п'ять кораблів із десятками тонн зерна

    Росіяни вивезли з Бердянська п&rsquo;ять кораблів з українським зерном - Окупанти викрали п'ять кораблів із десятками тонн зерна
    Росіяни вивезли з Бердянська п’ять кораблів з українським зерном
    фото: uniship.com

    Кілька днів кораблі з зерном зникли з Бердянського порту

    З Бердянського морського порту зникли п'ять кораблів з українським зерном. Цю інформаціюпідтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

    За словами очевидців, кораблі зникли кілька днів тому. Куди відігнали п'ять торгових суден, поки що невідомо. Згідно з митними документами, на кораблях було кілька десятків тонн зерна.

    «Там стояло на завантаженні п'ять кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами», − заявив Старух.

    Їхнє місцезнаходження зможуть встановити, коли судна віддадуть в інформаційне середовище коди.

    «Ви думали, окупанти лише телевізори крадуть? Неправда, вони крадуть усе. Але це зерно їм дуже дорого коштуватиме», – прокоментував інцидент народний депутат Олексій Гончаренко.

    Нагадаємо, у РФ почалося розслідування щодо військовослужбовців, які відмовились від участі в бойових діях.

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    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко зерно Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти викрали п'ять кораблів із десятками тонн зерна