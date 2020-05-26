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    Економіка та фінанси

    Влітку в Україні підвищать пенсії: кому і на скільки

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    З 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим зростає і розмір пенсії - Влітку в Україні підвищать пенсії: кому і на скільки
    З 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим зростає і розмір пенсії

    Цього року очікується дві «хвилі» підвищення пенсій

    Пенсії в Україні вже з 1 липня підвищать деяким категоріям пенсіонерів. Підвищення торкнеться тих українців, яких обійшла стороною травнева індексація, і хто отримує мінімальну пенсію.

    Зокрема, додаткову 131 гривню отримають ті пенсіонери, що не напрацювали досить стажу до виходу на пенсію, але вже знаходяться в пенсійному віці. Також надбавку отримають і ті українці, які мають стаж понад 30 років у жінок, і понад 35 років у чоловіків.

    Зазначимо, що з 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим зростає і розмір пенсії. У Пенсійному фонді анонсували, що розмір мінімальної пенсії в цьому році виросте на 74 гривні - до 1712 гривень. Мінімальну пенсію в Україні зараз отримують близько 80 тисяч пенсіонерів.

    Ще одна «хвиля» підвищення очікується в грудні. Взимку планується підвищити пенсії ще на 57 гривень – до 1769 гривень. Надбавку отримають ті ж категорії пенсіонерів, що і в липні.

    Кожен пенсіонер, який має стаж понад 35 років, отримає за кожен понаднормовий рік 1% надбавки від мінімальної пенсії. З липня така надбавка складе 17,12 грн, а з грудня 17,69 грн.

    У липні і в грудні виплати підвищать і тим громадянам, пенсія яких вище 4778 грн.

    До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.

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