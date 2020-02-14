Нові правила виходу на пенсію: усі деталі



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Вихід на пенсію в Україні з 1 квітня для жінок буде починатися з 59,5 років

Жінкам пенсії в Україні можна буде отримувати з 59 років тільки наступні 50 днів через те, що з 1 квітня пенсійний вік для українок знову підвищується на півроку, до 59 років і 6 місяців. Це поки передостаннє підвищення, бо ще через рік, з 1 квітня 2021 року, чоловіки й жінки будуть виходити на пенсію однаково – в 60 років. Але депутати до того часу планують внести зміни й ще збільшити пенсійний вік.

На поточний момент у 59 років на пенсію можуть вийти тільки жінки, які досягли цього віку не пізніше 30 вересня 2019 року (які народилися до 1 жовтня 1960-го року). Це є вимогою закону №1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 26. Ті жінки, хто народився пізніше, наприклад, 12 лютого 1961 року (в цей день їм виповнилося 59 років) вже не мають права вийти на пенсію у 59 років, тільки в 59,5. Чому так – в ПФУ пояснити не змогли.

При цьому як жінкам, і чоловікам, треба мати не менше 27 років страхового стажу, тобто стажу легальної роботи, з якої їх роботодавцями сплачувалися внески в Пенсійний фонд. Кількість років страхового стажу теж підвищується щорічно, з 1 січня кожного нового року – +1. Наприклад, з 2021 року мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії, зросте до 28 років, з 1 січня 2022 року – до 29 років і так далі. Так буде тривати до 2028 року, поки мінімальний страховий стаж не досягне 35 років як для чоловіків, так і для жінок.

«Якщо у людини на час досягнення зазначеного пенсійного віку (59,5 або 60 років) немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком після досягнення 63 років. У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 і 63 років, пенсію можна отримати після 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу», – роз'яснили «Сегодня» у Пенсійному фонді.

Але у Фонді уточнили, що є і виняткові ситуації. Наприклад, 60-річний пенсіонер має на сьогодні 26 років і 2 місяці трудового стажу і при цьому працює. До кінця 2020 року він напрацює необхідні 27 років стажу і зможе оформити пенсію за віком, не чекаючи, поки йому виповниться 63 роки. При цьому він може продовжувати працювати й далі, і пенсію йому через два роки перерахують і збільшать. У кожному індивідуальному випадку збільшення пенсії залежить від розміру зарплати працюючого пенсіонера. Але при наявності хоча б 27 років стажу, пенсію менше мінімальної (зараз – 1638 грн) йому не призначать.

Той, хто досяг 65-річного віку, але так і не напрацював навіть 15 років страхового стажу (наприклад, працював нелегально, без оформлення, або вів домашнє господарство), держава все одно призначить так звану соціальну допомогу. Вона дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на сьогодні це ті ж 1638 грн, що відповідає мінімальній пенсії за віком.