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    Економіка та фінанси

    Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу «Роттердам +», - Гройсман

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    &laquo;Це називається професійністю. Я вважаю, що так з кожного питання і треба діяти: даєш обіцянку &ndash; маєш виконувати&raquo;, - додав Гройсман - Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу «Роттердам +», - Гройсман
    «Це називається професійністю. Я вважаю, що так з кожного питання і треба діяти: даєш обіцянку – маєш виконувати», - додав Гройсман

    Прем'єр відзвітував, що з 1 липня нова модель ринку запрацювала і вартість електроенергії для українців не підвищилася на жодну копійку

    Запуск нового ринку електроенергії, що стартував в Україні 1 липня, дозволив поховати формулу ціноутворення на електроенергію «Роттердам +». Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив прем'єрміністр Володимир Гройсман.

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    «Сьогодні офіційний похорон формули «Роттердам+». Я усіх з цим вітаю, тому що впровадження ринку електроенергії дало можливість її поховати. Змінювати міг парламент - він цього не зробив. А моя задача була, наша професійна - зробити так, щоб ви нічого не відчули від впровадження ринку, щоб ні на одну гривню для людей не піднялася електроенергія», - заявив Гройсман.

    За словами прем'єра, з 1 липня ринок запрацював і вартість електроенергії для українців не підвищена ні на одну копійку.

    «Це називається професійністю. Я вважаю, що так з кожного питання і треба діяти: даєш обіцянку – маєш виконувати», - додав Гройсман.

    Нагадаємо, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий оптовий ринок електроенергії мав бути запроваджений 1 липня 2019 року.

    Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.

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