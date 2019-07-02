Новий ринок електроенергії працює, президентський законопроект про його відтермінування неактуальний – політтехнолог



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1 липня запроваджено новий оптовий ринок електроенергії

Ринок стартував своєчасно, біржові аукціони відбуваються, електростанції працюють, світло горить, все добре, - Голобуцький

Новий ринок електроенергії вже успішно працює, ініціатива президента про його відтермінування на рік недоречна. Про це написав політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook, коментуючи внесення президентом законопроекту щодо відтермінування запуску ринку електроенергії та відміну формули «Роттердам+».

«Ринок стартував своєчасно, біржові аукціони відбуваються, електростанції працюють, світло горить, все добре. Навіть скептики визнають титанічну роботу енергетиків по підготовці до реформи такого масштабу. Тим більше, що введення нового ринку автоматично відміняє формулу «Роттердам+», яка була введена на перехідний період. Бо в ринку ніякі формули не потрібні – ціну визначає лише попит та пропозиція», - написав Голобуцький.



Політтехнолог висловив здивування, що саме зараз президент подав до Верховної Ради ще один законопроект, яким пропонується відтермінувати запуск ринку електроенергії на рік.



«І саме тепер на сайті Верховної Ради з’являється законопроект президента про … перенесення ринку електроенергії на рік і коригування формули «Роттердам+». Так і хочеться вигукнути - який Роттердам? Яке перенесення? Ринок відсьогодні працює! Кінь здох, а «відповідальний за енергетику» у владній команді Андрій Герус продовжує на ньому скакати. І боротися з роттердамською формулою, яка відтепер існує лише в його уяві. Хоча, всім вже давно достеменно відомо, що ця формула ніколи не і впливала на електротарифи для населення. А муляла очі лише власникам феросплавних заводів», - наголосив Голобуцький.



Нагадаємо, 1 липня запроваджено новий оптовий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019року.



Напередодні запуску ринку електроенергії президент запропонував відтермінувати його на рік – до 1 липня 2020 року та подав до Верховної Ради два законопроекти, що містили таку пропозицію - «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо запровадження нового ринку електричної енергії» (№10376) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії» (№10401).