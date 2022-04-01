«Все для фронту – все для перемоги». Уряд направить на армію та економіку 73 млрд грн

Кошти у резервний фонд будуть перерозподілені з інших бюджетних програм

Сьогодні, 1 квітня, уряд України ухвалить рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у промові на засіданні уряду.

Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені, перш за все, на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.

«Все для фронту – все для перемоги» – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – зазначив Шмигаль.

Як повідомив на засіданні прем'єр, 31 березня в Україні завершився прийом заявок на програму єПідтримка, у рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Загалом було отримано майже 5 млн заявок. Виплати склали 22 млрд грн, їх отримали майже 3,5 млн людей.

Наступна програма, яка стартує сьогодні — це робота для внутрішніх переселенців.

До слова, вже у 20 областях України розпочалася посівна.

Уряд України допоможе бізнесу з посівною кампанією, яка розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії. Ведеться робота над питанням експорту сільськогосподарської продукції, ускладненого війною та тимчасовим блокуванням морських портів.

Раніше Шмигаль повідомив, що в Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років.



