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    Економіка та фінанси

    «Все для фронту – все для перемоги». Уряд направить на армію та економіку 73 млрд грн

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав уряд ухвалити важливі рішення - «Все для фронту – все для перемоги». Уряд направить на армію та економіку 73 млрд грн
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав уряд ухвалити важливі рішення
    фото: пресслужба уряду

    Кошти у резервний фонд будуть перерозподілені з інших бюджетних програм

    Сьогодні, 1 квітня, уряд України ухвалить рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у промові на засіданні уряду.

    Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені, перш за все, на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.

    «Все для фронту – все для перемоги» – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – зазначив Шмигаль.

    Як повідомив на засіданні прем'єр, 31 березня в Україні завершився прийом заявок на програму єПідтримка, у рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Загалом було отримано майже 5 млн заявок. Виплати склали 22 млрд грн, їх отримали майже 3,5 млн людей.

    Наступна програма, яка стартує сьогодні — це робота для внутрішніх переселенців.

    До слова, вже у 20 областях України розпочалася посівна.

    Уряд України допоможе бізнесу з посівною кампанією, яка розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії. Ведеться робота над питанням експорту сільськогосподарської продукції, ускладненого війною та тимчасовим блокуванням морських портів.

    Раніше Шмигаль повідомив, що в Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років.

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    Теги: Кабмін росія окупанти війна Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    «Все для фронту – все для перемоги». Уряд направить на армію та економіку 73 млрд грн